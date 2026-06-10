Roncofreddo, sorpresi subito dopo il furto in casa, arrestati due giovani ladri in bici

Sabato 6 giugno, i Carabinieri di Roncofreddo, hanno arrestato un 24enne e un 18enne, entrambi dominicani, il primo dei quali con precedenti, presunti responsabili di “concorso in furto aggravato in abitazione” e “ricettazione”.

I militari hanno intercettato due giovani in sella a biciclette, che con fare sospetto, si allontanavano da una serie di abitazioni. I Carabinieri hanno rapidamente raggiunto e bloccato i due giovani che venivano controllati e trovati in possesso di denaro e preziosi, nonché chiavi di casa ed auto che, sono poi risultati rubati poco prima da una delle abitazioni presenti lungo la via dalla quale si stavano allontanando. La refurtiva dell’ultimo colpo - interamente recuperata e costituita da 500 euro in contanti, un costoso orologio nonché le chiavi dell’abitazione (che erano state asportate dall’interno dell’auto di famiglia, nel cortile dell’abitazione) - è stata immediatamente restituita ai proprietari, felicissimi di poter riavere i propri effetti personali. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai proprietari di altri costosi orologi, ritenuti di provenienza illecita e sequestrati, trovati in possesso dei due giovani (a carico dei quali è scattata anche la misura di allontanamento dal comune di Roncofreddo, con foglio di via obbligatorio, per la durata di anni due).

Accompagnati pressi gli uffici della Stazione di Roncofreddo, al termine delle formalità di rito, i due giovani sono stati arrestati e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, accompagnati presso l’abitazione in uso a familiari domiciliati a Borghi dove sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Nella giornata successiva il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo, nei loro confronti ed in attesa della prossima udienza, l’obbligo di presentazione giornaliero alla Stazione Carabinieri di Rimini, competente per territorio sul luogo di residenza di uno dei due.