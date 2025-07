Roncofreddo, sopralluogo sulle frane con De Pascale GALLERY

RONCOFREDDO. È cominciato questa mattina alle 9 con il ritrovo in comune il sopralluogo del presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale e della sottosegretaria Manuela Rontini per fare il punto sulle frane di Roncofreddo. In particolare la visita si è concentrata sulla via Compagnia a Ciola Araldi, dove nonostante i primi ripristini la terra continua a muoversi e ogni pioggia mette a rischio la percorribilità di quella via fondamentale per raggiungere alcune aziende agricole. Accolti in comune dalla sindaca Sara Bartolini, dal vice Enrico Marangoni e dall’assessora Luciana Garbuglia, dall’ex sindaco Massimo Bulbi e dalla consigliera regionale Francesca Lucchi, sono poi stati raggiunti anche dal presidente della provincia Enzo Lattuca. Il tour è poi proseguito verso la valle del Savio nel territorio di Mercato Saraceno.

Quella di questa mattina è una tappa che si aggiunge alla serie di visite che presidente e sottosegretaria stanno facendo sui territori più colpiti specie in collina e in montagna dove i danni sono stati estesi e sono spesso di più complessa e lenta risoluzione.