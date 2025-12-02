Roncofreddo, soccorrono una donna che ha un malore e scoprono le piante di marijuana del figlio

RONCOFREDDO. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Roncofreddo hanno denunciato un 40enne, quale presunto responsabile dei reati di “coltivazione e detenzione di stupefacente”. I militari, alcune sere fa, sono intervenuti presso un’abitazione del vicino comune di Longiano per prestare assistenza, unitamente a personale del 118, a un’anziana che era stata colta da un malore. Durante le operazioni di soccorso non è sfuggito ai carabinieri la presenza di un caratteristico odore che li ha fatti subito sospettare circa la presenza nella casa, ove risiede anche il figlio della donna, di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Così i militari hanno effettuato un controllo più accurato nelle stanze vicine, scoprendo una piccola serra con una decina di piante di media grandezza, con relative infiorescenze. Le piante sono state immediatamente sequestrate - il peso dello stupefacente è risultato superiore a un chilo - e l’uomo denunciato per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.