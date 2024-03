Sarà una sfida tra donne per la poltrona da sindaca. La prima cittadina in carica Sara Bartolini conferma la ridiscesa in campo per il centrosinistra dopo una lunga riflessione. Nel centrodestra è invece emersa la candidatura di Simona Amadori per il centrodestra, che in passato è stata vicesindaca per il centrosinistra quando era sindaco Franco Cedioli.