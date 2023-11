Roncofreddo, riapre col vecchio nome il ristorante Sol de Oro

È rinato il ristorante Sol de Oro. Dopo mezzo secolo dalla prima apertura e dopo oltre 5 anni di inattività torna a operare una struttura storica della Romagna.

Il ristorante che ha iniziato l’attività negli anni Settanta - Ottanta si trova nella parte alta di Roncofreddo, in via Comandini 180, e ha di fronte un grande parcheggio. Il ristorante si sviluppa su due piani. Circa un centinaio i posti a sedere al piano rialzato e 140 posti nel piano di sotto. Nel 1998 terminò la prima gestione del ristorante “Sol de Oro” con il titolare italiano, la cui moglie, Leonor “Mana” Raffo era originaria del Perù. Poi c’è stata una doppia gestione, prima con il nuovo nome “L’Antica Osteria” gestita da Filippo Molari, fratello del sindaco di Montiano, scomparso nel gennaio 2011 ad appena 49 anni per un male incurabile. Quindi il ristorante ha continuato, con un’altra gestione. Ma da oltre 5 anni è rimasto inattivo. Ora è rinato a nuova vita e ha ripreso il nome della prima ora: “Sol de Oro”. La proprietà è della famiglia Guidi, mentre viene gestito da Ramira e Roberto che conoscono il settore della ristorazione da oltre 20 anni.

«Quando abbiamo imparato che la bella struttura era chiusa da anni - riferiscono i titolari - abbiamo preso in affitto il locale e il proprietario ha fatto i lavori di adeguamento, necessari dopo alcuni anni di chiusura. Abbiamo deciso di richiamarlo “Sol de Oro” come il suo nome storico. Il menù servito a tavola è quello tipico romagnolo, a cui sono affiancati anche prodotti tipici come la vera bistecca fiorentina e il filetto di mucca di razza Chianina che arriva appositamente da un macellaio di fiducia di Firenze. Poi ravviviamo l’ambiente anche con serate musicali, culturali e d’attrazione». Alla serata di inaugurazione erano presenti vari artisti e autorità, tra cui i musicisti Costante Brigliadori e Alessandro Fattori direttore della 3Monti band, il poeta Paolo Marconi, l’attrice Cinzia Bifulco, lo show man Gianfranco Gori, il consigliere regionale Massimo Bulbi, la sindaca e la vice di Roncofreddo, Sara Bartolini e Daniela Dellachiesa, il responsabile area Rubicone della Confesercenti Davide Ricci.

«Torna un punto di riferimento per il territorio – ha sottolineato Bulbi – È un segnale importante di vitalità per Roncofreddo, borgo ospitale e ricco di gastronomia. Ho apprezzato la luce bellissima e il look accattivante del locale». «Oggi Roncofreddo si riappropria di un pezzo della sua storia – ha aggiunto la sindaca Bartolini – dove molti di noi hanno trascorso momenti che portano nel cuore. Ai nuovi gestori dico benvenuti a Roncofreddo e grazie per averci scelto». «A proposito di “un pezzo della nostra storia” richiamato dalla sindaca – ha aggiunto il noto imprenditore Giancarlo Guidi – confermo che 53 anni fa io e mia moglie Fausta abbiamo fatto qui il nostro pranzo di nozze». «Un luogo che piace anche agli artisti – ha concluso Gianfranco Gori – e dove l’arte potrà fondersi con la gastronomia».