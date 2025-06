Protesta per il coperchio rotto e la fogna a cielo aperto che emana cattivi odori. Da un paio di mesi i residenti del piccolo borgo collinare sono in febbrile attesa di una riparazione urgente. Acer e il comune di Roncofreddo non hanno comunicato ancora i tempi dei lavori di loro competenza.

La fogna scoperchiata

Tre mesi fa, riferiscono i residenti nel piccolo borgo, un’autovettura in transito ha divelto un coperchio a margine della strada pubblica a confine con una proprietà di Acer e in parte di un privato. «Abbiamo denunciato subito dopo qualche giorno la grave situazione legata al degrado e ai pericoli viari che tale rottura ha comportato - segnalano alcuni residenti nel borgo - Si tratta della fogna a servizio di quattro appartamenti, tre dell’Acer e uno di un privato. L’automobile in transito al margine della strada ha scoperchiato una fossa biologica che si trova in parte nella strada stessa e in parte su proprietà privata».

«Informati da oltre 2 mesi»

Il punto dove è avvenuta la rottura è stato recintato, pare da addetti comunali, e quindi risulta visibile, ma restano gli altri disagi. Di cui Acer e Comune sono informati da oltre due mesi : «A nome degli abitanti nel borgo di Monteleone il sottoscritto, e in parallelo autonomo, anche un’altra residente a Monteleone - lamenta Fabio Mengozzi - abbiamo fatto regolarmente la segnalazione sia al Comune di Roncofreddo e sia all’Acer e siamo sorpresi che siano passati già oltre due mesi. Ad ora né il sottoscritto e né l’altra denunciante abbiamo ricevuto risposte di nessun tipo, nemmeno sulle tempistiche relative ai necessari lavori di ripristino. Ma intanto stiamo vedendo animali che entrano ed escono dal tombino aperto, da dove “risale” anche un odore nauseabondo». Poi l’appello: «Fate presto! Non vorremmo restare così ancora per settimane, perché la situazione è insostenibile!».

Degrado anche in centro