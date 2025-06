Roncofreddo, multano il verduraio mentre scarica la merce: “rivolta” in paese

La Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare multa un commerciante mentre sta scaricando le merci e la scena fa infuriare decine di persone.

Alcuni giorni fa un agente ha elevato una contravvenzione ad un camioncino che stava scaricando la frutta per il proprio negozio e chi era presente in quel mentre quasi non credeva ai propri occhi: «Ho assistito a una scena che mi ha rattristato molto nel centro di Roncofreddo – riferisce un testimone oculare – un vigile ha fatto una multa al nostro verduraio Paolino. Tutto questo perché doveva scaricare la merce nel negozio. Cari vigili e caro sindaco sapete bene che la chiusura del forno ci porta molte difficoltà in paese e Paolo ci mette anima, cuore e sonno per essere sempre disponibile. Troppo facile disporre di un supermercato con tanto personale e area parcheggio. Volete chiudere il vero centro storico per farci passare le bici in contromano? Sta già succedendo. Noi siamo con Paolo, sperando che il Comune non accetti la multa».



La vicenda è stata postata anche sul social cittadino generando un centinaio di commenti di protesta e di solidarietà al commerciante. E c’è chi riferisce che «mentre si infierisce sui commercianti che lavorano, poi nessuno mai controlla sulle decine di ciclisti che alla domenica passano incuranti in bici in mezzo al mercato ambulante, creando loro si, che creano pericoli ai pedoni».