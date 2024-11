I numeri sono eccezionali, 27 osterie, 24 selezionati produttori, 8 mostre, 2 incontri su agricoltura, sostenibilità e cambiamento climatico, l’immancabile degustazione guidata a cura di Slow Food Cesena, 10 gruppi musicali, 2 trekking di cui uno per bambini e per la prima volta un giro per il territorio in Ebike senza dimenticare i laboratori didattici e creativi per le famiglie

Una fiera che si trasforma subito in festa, colorata lenta e accogliente, tra le tipicità enogastronomiche, il fumo dei fornelli, le tante proposte musicali e di teatro di strada che invitano al sorriso, una festa corale che coinvolge tantissime realtà roncofreddesi, associazioni di volontariato no profit, pro loco, comitati, esercenti, produttori che si mettono al servizio per il buon nome del paese e della fiera.