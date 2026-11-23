Una venticinquesima edizione da ricordare per la Piccola Fiera d’Autunno, che sabato 21 e domenica 22 novembre ha richiamato a Roncofreddo una moltitudine di visitatori. Nemmeno la pioggia di domenica pomeriggio ha fermato la festa: i gruppi musicali hanno continuato a suonare, le persone a cantare e ballare, le osterie ad accogliere i visitatori.

La varietà delle oltre 70 proposte gastronomiche delle 31 osterie ha incontrato il favore dei palati più diversi. Le eccellenze del territorio e i piatti della tradizione romagnola hanno trovato spazio accanto a nuove proposte gastronomiche e a prodotti dei Presìdi Slow Food. Una scelta che conferma l’attenzione degli organizzatori alla qualità, alla ricerca gastronomica e alla valorizzazione delle produzioni locali. Grande interesse anche per i produttori selezionati, alcuni dei quali hanno ritrovato visitatori arrivati appositamente a Roncofreddo per acquistare le loro specialità. Un rapporto di fiducia costruito nel tempo.

Particolarmente apprezzata la programmazione musicale, che ha contribuito a prolungare la festa soprattutto nella serata di sabato, quando ancora a mezzanotte erano tantissime le persone per le vie del paese.

La distribuzione delle attività lungo il grande anello del centro storico, con musica e intrattenimento nelle diverse piazze, ha favorito una buona fruibilità della manifestazione anche nei momenti di maggiore affluenza. Fondamentale il servizio gratuito di bus navetta dalla frazione di Cento, utilizzato da moltissimi visitatori in entrambe le giornate.

Molto partecipati il laboratorio di piadina curato da I Rubiconi con le Teglie di Montetiffi e, al Palazzo della Rocca, le attività per bambini e famiglie, dal LEGO alla stampa su tessuto dell’Antica Stamperia Pascucci.

Il comitato organizzativo traccia il bilancio: “Siamo molto felici dei risultati ottenuti, sia per la qualità delle proposte sia per la vivibilità della manifestazione. In queste due giornate tanti visitatori ci hanno detto che quella di Roncofreddo è, prima di tutto, una grande festa. Per noi è uno dei complimenti più belli. Roncofreddo ha un territorio molto vasto e una realtà associativa particolarmente vivace. Sono proprio queste associazioni, insieme a noi, il cuore pulsante della Fiera. A tutte va il nostro ringraziamento, perché senza il loro impegno e la loro passione questa manifestazione non sarebbe la stessa. Un ringraziamento speciale alla Pro Loco Malatesta per gli allestimenti, che hanno riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico, e a tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita di questa venticinquesima edizione”.