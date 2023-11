Roncofreddo, il bilancio della Piccola Fiera d’autunno: “La collina è viva ed è una grande risorsa”

La Piccola Fiera d’autunno di Roncofreddo ha chiuso la sua edizione numero 22 e il comitato organizzatore tira le somme. “Il 25 e il 26 novembre - scrivono gli organizzatori in una nota - sono stati due giorni di festa con tantissime persone da tutto il bacino romagnolo ma più in generale dell’Emilia Romagna e delle Marche, persone che hanno trovato ciò che cercavano: ospitalità, cordialità qualità, allegria, e quel senso di sentirsi “come a casa”.

“La XXII edizione della Piccola Fiera - si evidenzai con orgoglio - si è svolta e non era affatto scontato, gli eventi di maggio hanno messo in ginocchio la collina e le strade per arrivarci, hanno messo in difficoltà economica e organizzativa i piccoli comuni che hanno pochissimo personale a loro disposizione, alla fine ci siamo rimboccati le maniche perché volevamo dire a gran voce che la collina è viva ed è una grande risorsa. Lavoriamo tutto l’anno per questa fiera, ci mettiamo cuore, anima e passione e siamo contenti che questo venga percepito. Per noi è importante la qualità della vita ed è importante che chi viene a Roncofreddo trovi, se pur per il tempo della visita, un ambiente accogliente e rilassante. L’elenco dei ringraziamenti è lungo perché ogni persona ha fatto la differenza: dalle persone che hanno dedicato del tempo allo sviluppo della propria comunità, all’amministrazione comunale sempre disponibile e attenta, a tutti quelli che hanno portato il seme della crescita, dell’ospitalità e della gentilezza. Ci si vede il prossimo anno alla Fiera”.