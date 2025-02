Roncofreddo, festa doppia per la cantante 19enne: esce il suo brano e full immersion a Sanremo

Con l’uscita del brano “Perdo il controllo” e due giorni a Sanremo, continua la bella favola di Giorgia Oddo, la cantante 19enne di Roncofreddo che l’anno scorso ha vinto il 16° “Sanremo Newtalent Summer”. Su oltre 3 mila candidati, ne sono stati scelti 200, che si sono esibiti dal 22 settembre al 27 settembre 2024 in casting e audizioni. Poi 15 hanno passato il turno alla finalissima tv, andata in onda su Bom Channel 68, Sky e Amazon a fine ottobre. A vincere il contest è stata Giorgia Oddo. A valutare gli artisti una giuria presieduta dal maestro Vince Tempera. Il “Sanremo Newtalent” è tra i più prestigiosi concorsi per talenti emergenti. Dopo le fasi a Rimini presso “Altromondo Studios” con l’edizione Summer , è seguita un’uscita a Sanremo, durante il Festival della canzone italiana, negli studi televisivi dell’Hospitality e “Il salotto delle celebrità”.

Coi piedi per terra

«Vivo a Felloniche di Roncofreddo - racconta Giorgia Oddo - e da sempre ho la passione del canto. Cantavo già a 9 anni, nei karaoke o nei ritrovi di classe. Poi, per 10 anni, ho studiato canto al “Ctm Academy” di Gatteo, con l’insegnante Silvia Stefanini. Al contest mi ha iscritta mia madre, Maria Rossi. È arrivata la vittoria, ma rimango con i piedi per terra. Dopo la maturità al liceo scientifico “Marie Curie”, da ottobre ho iniziato a frequentare all’università a Bologna il corso in Scienze formazione primaria».

A Sanremo

Giovedì e ieri, Giorgia è andata a Sanremo, accompagnata dai genitori Maria e Filippo. «È stata per me un’emozione forte - dice Giorgia - Non ero mai stata a Sanremo. Essere ospiti poi ne “Il salotto delle celebrità”, incontrando i vip è forte. Ma la più grande emozione è aver appreso che il mio brano “Perdo il controllo”, prodotto da “Fonoplay” di Milano, proprio oggi (ieri per chi legge, ndr) è uscito. Mi riempie di gioia. Ora continuerò a studiare canto e il mio sogno rimane la musica».

L’orgoglio della sindaca

La sindaca di Roncofreddo, Sara Bartolini, esprime «grande soddisfazione» per il fatto di «vedere giovani del nostro territorio affermarsi a livello personale in ambiti artistici, come nel caso di Giorgia Oddo. Quella ragazza che con impegno e passione ha raggiunto un tale risultato e l’opportunità di crescere professionalmente dimostra quanto vivere in una piccola frazione di un piccolo comune non sia un disagio ma una grande opportunità. Auguro a Giorgia che questo sia solo il primo di tanti traguardi per se stessa e per la comunità in cui vive. Portare il nome di Roncofreddo nell’ambiente del Festival di Sanremo è un orgoglio per tutti noi».