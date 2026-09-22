Roncofreddo, da vecchio casale a b&b: il “Poderino for women” conquista i turisti da tutto il mondo

Cesena
I titolari insieme a due professioniste e alla sindaca
I titolari insieme a due professioniste e alla sindaca

Arriva l’evento per dare valore al tempo delle donne. Presentata ieri mattina a Villa Venti di Roncofreddo un’attività ricettiva creata da due ex savignanesi e la nuova attività ideata dal figlio operatore qualificato Shiatsu.

Da 5 anni azienda innovativa

Nel 2021 Daniela Domeniconi e Danilo Zamagna, da Savignano si trasferirono a Roncofreddo dove acquistarono un vecchio casale dell’800 con 5.000 metri di terreno agricolo, ribattezzato “Poderino for women”. I due hanno restaurato il casale e avviato un’attività di b&b, con colazioni fatte in casa, consigli ai clienti anche in lingua tedesca o inglese per promuovere il territorio, dando valore anche al terreno circostante, con orto biologico, 40 ulivi, frutti dimenticati, casine per gli uccelli e zona relax per i clienti. In pochi anni, nonostante affittano solo 2 stanze con 5 posti letto, hanno avuto ospiti provenienti da 45 Paesi, tra cui Nuova Zelanda, Giappone, Germania, Riad, Los Angeles, Pechino.

Il figlio Andrea Zamagna ha poi ideato di dare valore alle persone con trattamenti Shiatsu e Reiki: «Tra gli ulivi o davanti al camino – afferma Andrea che gestisce un’attività di professionisti Shiatsu anche in via Myricae a San Mauro Pascoli ed è presidente dell’associazione “Mani per te” – mi prendo cura degli ospiti per il loro equilibrio energetico. La nuova iniziativa condensa l’identità del bed and breakfast in un giorno che vuole dedicare tempo di qualità all’universo femminile. Dare valore al tempo delle donne con il motto “Lascia che il mondo aspetti” con 3 pacchetti diversi, dalle ore 9 a sera».

Plauso della sindaca

«È bello che la proposta di domenica arrivi da un giovane uomo – afferma Sara Bartolini – per dare valore alle donne. Ricorda che le donne quotidianamente devono dedicare tempo anche alla famiglia, ma per un giorno o più devono pensare anche a sé stesse. Un momento rigenerativo che ricarichi la loro energia fisico-mentale. Sono contenta anche di una famiglia che conta due genitori che hanno lasciato gli agi di Savignano per reinventarsi la loro vita e un’attività in campagna nel comune di Roncofreddo, un territorio dove si vive con passione».

Evento per le donne

L’evento del Poderino aveva visto un premio di eccellenza in occasione della “Settimana del Wellness 2025” a cura della Wellness Foundation che quest’anno dedica alle donne la nuova edizione a Cesena. Domenica prossima si svolgerà presso il b&b la “Poderino a place to feel” una giornata con 6 professionisti qualificati, tra cui: lo chef Sergio Ferrarini (presidente Circolo Cuochi Romagna) Andrea Zamagna, Michela Lorenzini, Davide Zavatta, Patrizia Drudi, (operatori Shiatsu), Lisa Stabellini (educatrice posturale), Barbara Dellabartola (chinesiologa), Maela Corazza (tour organization in e-bike) e Marco Ceccaroni (guida escursionista). Chi si iscrive (tel. 340.7612460) può scegliere tra: trattamento Shiatsu, escursione trekking, tour e-bike, ginnastica, pilates, yoga al tramonto.

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