Roncofreddo, da vecchio casale a b&b: il “Poderino for women” conquista i turisti da tutto il mondo

Nel 2021 Daniela Domeniconi e Danilo Zamagna, da Savignano si trasferirono a Roncofreddo dove acquistarono un vecchio casale dell’800 con 5.000 metri di terreno agricolo, ribattezzato “Poderino for women”. I due hanno restaurato il casale e avviato un’attività di b&b, con colazioni fatte in casa, consigli ai clienti anche in lingua tedesca o inglese per promuovere il territorio, dando valore anche al terreno circostante, con orto biologico, 40 ulivi, frutti dimenticati, casine per gli uccelli e zona relax per i clienti. In pochi anni, nonostante affittano solo 2 stanze con 5 posti letto, hanno avuto ospiti provenienti da 45 Paesi, tra cui Nuova Zelanda, Giappone, Germania, Riad, Los Angeles, Pechino.

Il figlio Andrea Zamagna ha poi ideato di dare valore alle persone con trattamenti Shiatsu e Reiki: «Tra gli ulivi o davanti al camino – afferma Andrea che gestisce un’attività di professionisti Shiatsu anche in via Myricae a San Mauro Pascoli ed è presidente dell’associazione “Mani per te” – mi prendo cura degli ospiti per il loro equilibrio energetico. La nuova iniziativa condensa l’identità del bed and breakfast in un giorno che vuole dedicare tempo di qualità all’universo femminile. Dare valore al tempo delle donne con il motto “Lascia che il mondo aspetti” con 3 pacchetti diversi, dalle ore 9 a sera».