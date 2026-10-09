Roncofreddo, auto bruciata e 31enne scomparso: attivate le ricerche

Mistero fitto e ricerca spasmodica di una persona scomparsa. Tutto ieri pomeriggio. Lungo la provinciale Fondovalle Rubicone, in territorio di Roncofreddo, approssimandosi a quello di Sogliano, erano posizionate decine di mezzi di soccorso, comprese Gazzelle dei carabinieri delle stazioni di Roncofreddo e Savignano, camionette e mezzi di vigili del fuoco di Forlì, auto di associazioni di ricerca cinofili di Forlì, mezzi della Croce Verde di Gambettola e altre associazioni. Imponente il numero di volontari e agenti impegnati nelle ricerche. Lungo la provinciale, ed esclusi dal territorio di ricerca, anche sette-otto persone di nazionalità albanese. Sembrerebbe, infatti, che la sera precedente sia scomparso un 31enne di detta nazionalità. Ieri invece, in un’area ai bordi del fiume Rubicone è stata ritrovata l’auto completamente bruciata dello scomparso. Nessuna traccia invece dell’eventuale corpo.