«Più che dei grandi ristagni a preoccupare maggiormente sono le temperature innalzate come effetto del cambiamento climatico - specifica Venturelli -. Fino a dieci anni fa la presenza delle zanzare era ridotta a pochi mesi tra tarda primavera ed estate. Ora si parte a marzo e l’anno scorso abbiamo avuto la zanzara tigre fino a dicembre. Ma le notizie peggiori riguardano la Aedes Aegypti».

In che senso?

«Come noto si tratta della zanzara vettore del virus della Dengue e a differenza della zanzara tigre (presente in Italia almeno dal 1929) , questa non è mai riuscita a colonizzare il nostro territorio per le temperature invernali».