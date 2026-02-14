Romagna. Oltre 118 milioni di euro alle imprese agricole di Forlì-Cesena e Rimini

Quasi 96 milioni di euro destinati alle imprese agricole di Forlì-Cesena e ulteriori 22,5 milioni al Riminese nel corso del 2025. Sono i numeri degli interventi regionali a sostegno del comparto agricolo, tra Politica agricola comune, Sviluppo rurale, calamità e altri programmi, emersi ieri durante la visita dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi sul territorio.

La giornata dell’assessore è iniziata in mattinata con una visita al mercato ittico di Cesenatico, per poi proseguire con un incontro nella sede della Provincia di Forlì che ha coinvolto le rappresentanze delle associazioni agricole, agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura sia del Forlivese-Cesenate che del Riminese.

Le sfide del territorio

“Un momento di confronto importante, per fare il punto su alcune delle sfide più rilevanti per questo territorio - ha sottolineato l’assessore Mammi - a partire dagli interventi messi in campo dalla Regione per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici nel comparto ortofrutticolo, dalla gestione della presenza del lupo a tutela degli allevamenti zootecnici e dagli interventi a sostegno delle imprese agricole per favorirne la competitività”.

L’assessore ha evidenziato la volontà di tutelare le produzioni e garantire continuità economica alle aziende, anche di pesca e acquacoltura, che stanno attraversando una fase complessa. In particolare, per quest’ultima la Regione stanzierà nel 2026 1,5 milioni di euro per il ripristino degli allevamenti di vongole e per il contrasto ai fenomeni di anossia.

Frutteti protetti: in arrivo nuovo bando

Grande attenzione anche al progetto dei Frutteti protetti, realizzato dalla Regione per far fronte in modo più efficace alle conseguenze dei cambiamenti climatici, alle fitopatie e ai fenomeni atmosferici sempre più estremi. “Abbiamo riscontrato anche su questo territorio un grande apprezzamento per il progetto - ha spiegato Mammi - che vedrà a breve l’uscita di un nuovo bando per ulteriori 20 milioni di euro”.

I numeri dei pagamenti

Nel dettaglio, la provincia di Forlì-Cesena ha ricevuto nel 2025 un totale di 95.943.591 euro, coinvolgendo 4.064 imprese attraverso 15.632 iter di pagamento. Le risorse hanno riguardato calamità naturali e aiuti nazionali de minimis (2,8 milioni di euro per 73 aziende), il Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 (9,4 milioni per 1.509 aziende), la Domanda unica Pac (18,5 milioni per 3.950 aziende), il Piano di sviluppo rurale 2014-2022 (14,2 milioni per 1.510 aziende), i programmi operativi ortofrutta-patate (49 milioni), il settore vitivinicolo (1,7 milioni) e gli interventi per la mielicoltura (178mila euro).

Per quanto riguarda la provincia di Rimini, nel 2025 sono stati erogati 22.468.813 euro, coinvolgendo 1.759 imprese attraverso 6.733 iter di pagamento. Le risorse hanno interessato calamità naturali e aiuti de minimis (109.606 euro per 14 aziende), il Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 (3,2 milioni per 776 aziende), la Domanda unica Pac (9,7 milioni per 1.679 aziende), il Piano di sviluppo rurale 2014-2022 (quasi 9 milioni per 829 aziende), il settore vitivinicolo (365.606 euro) e la mielicoltura (63.766 euro).