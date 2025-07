Rockin’1000, dopo la pioggia arrivano Piero Pelù, Negrita e Diodato GALLERY

CESENA. È servita pazienza e fiducia, soprattutto da parte del pubblico, e una buona dose di fatica e di frenetico lavoro per rimuovere (per quanto possibile) l’acqua e ovviamente anche un pizzico di fortuna ma ieri notte a tre minuti dalle 23 e con due ore di ritardo la potenza dei mille ha potuto scatenarsi e Fabio Zaffagnini, colui che tutto questo lo ha immaginato e creato, ha potuto tirare un sospiro di sollievo e portare a casa un’altra promessa mantenuta: «È il decennale, il concerto si fa».

La fiducia del pubblico ha vacillato per qualche istante quando dopo le 22 è arrivato l’annuncio che i controlli di sicurezza per avere il via libera a suonare sarebbero durati un’ora, ma lo sconforto è passato in fretta e alla fine anche questa volta è stata una gran festa. Rispetto alla scaletta originale è stata sacrificata solo Yellow dei Coldplay, del resto, grazie anche alla comprensione del responsabile dell’ordine pubblico che ha dato il suo benestare a sforare di una mezz’oretta il limite consentito, è rimasta intatta. Piero Pelù, Negrita e Diodato i super ospiti di ieri. Stasera si replica e sul palco ci saranno Francesca Michielin, Negramaro e i Fast Animal and Slow Kids, a dirigere l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio. Il meteo dovrebbe essere più clemente. Si spera. Rockin’1000 più forte del meteo.