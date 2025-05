Rockin’ 1000 a Cesena il 26 luglio con Negrita e Piero Pelù, il 27 luglio con Negramaro e Fast Animals and Slow Kids

Si accendono i riflettori sull’attesissimo Rockin’1000 - 10 Years Celebration, la festa organizzata dalla più grande rock band del mondo con mille musicisti che suoneranno all’unisono, in un concerto della durata di due ore, i brani più iconici della storia del rock. Si arricchisce il cast d’eccezione delle due date di sabato 26 e domenica 27 luglio allo stadio Manuzzi di Cesena: i Negrita e Piero Pelù si aggiungono alla line up del 26 luglio insieme ai Negramaro e ai Fast Animals and Slow Kids, che si esibiranno, invece il 27 luglio.

Durante le prossime settimane verrà svelata la line up completa per le due date di Rockin’1000 – 10 Years Celebration, che vedrà migliaia di musicisti esibirsi insieme sullo stesso palco. Un evento unico che trasformerà lo Stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena – la città dove tutto è cominciato – in una festa di musica, energia e condivisione, per celebrare dieci anni di una community che ha rivoluzionato il modo di vivere la musica dal vivo. Clicca qui per i biglietti.