Riunioni aperte a tutti e un pranzo solidale per i 10 anni a Cesena di “Narcotici Anonimi”

Narcotici anonimi festeggia il suo decimo anno di presenza a Cesena con una riunione aperta a tutti coloro che desiderano conoscere il nostro metodo di recupero dalla tossicodipendenza. «Siamo un Associazione di mutuo auto aiuto “un dipendente che ne aiuta un altro” e abbiamo sperimentato negli anni di come questo sia stato efficace per noi e quindi siamo lieti di offrire la stessa opportunità al dipendente che lo desidera. Provate a immaginare - spiega l’associazione - un luogo dove la disperazione diviene speranza, il dolore gioia, la solitudine comunicazione e amicizia. Provate a immaginare un luogo dove vite distrutte si rianimano, personalità frantumate si ricompongono e famiglie spezzate si riconciliano. Un sogno? Un trucco? Un ideale per pochi? No, quel luogo e quelle persone sono una realtà per tutti quelli che desiderano uscire dalla droga, una realtà che si chiama Narcotici Anonimi e che dal 1980 è presente anche in Italia e da 10 anni sul territorio cesenate».

La riunione aperta sarà alle 10:30 ed alle 15:30 nella chiesa di Santa Anastasia a Gattolino. Intervallata da un pranzo a menù fisso (28 euro) che si terrà alle 15:30. Prenotazioni al numero 342/7676320.