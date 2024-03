Ristorazione: rinasce a Cesena la Conca Verde

Riapre una delle location culinarie più amate a Cesena e dintorni: la Conca Verde.

Lo storico locale adiacente l’Ippodromo del Savio di Cesena riapre i battenti a Pasqua grazie alla nuova gestione, trainata e capitanata dal poliedrico Stefano Scarpellini.

Personaggio noto in Romagna per la sua grande esperienza nel divertimento notturno (ultimamente negli storici locali Energy e Molo9cinque) e nello sport, con il Diegaro Calcio. Ora Scarpellini si impegna anche nel dare nuova vita ad un ambizioso progetto: riportare la vera osteria a Cesena e ridare nome e lustro ad un locale dai fasti passati indiscutibili.

Dai piatti tipici della tradizione romagnola rivisitati e personalizzati ad un semplice crostino, passando anche per qualcosa di più sfizioso, la Conca Verde sarà uno dei nuovi punti di incontro gastronomici a Cesena per chi vuole trascorrere una serata all’insegna della buona cucina e dello stare insieme, coadiuvati da uno dei più grandi “maestri” dell’intrattenimento e delle pubbliche relazioni, Stefano Scarpellini per l’appunto.

“L’idea è nata perché, secondo me, c’era bisogno in città di una proposta alternativa in una location molto facile da raggiungere, dotata di parcheggio, dove ci si possa ritrovare con gli amici, in coppia oppure anche da soli. Nel menu abbiamo incluso proposte per accontentare ogni palato ed ogni esperienza a tavola. Considerando anche che, con la bella stagione, anche cenare all’aperto avrà il suo perché. Mi ha sempre affascinato l’intrattenimento e fare stare bene la gente: in discoteca, al discobar ed ora anche a tavola. Inizio con grande piacere e grande entusiasmo questa nuova avventura e sono convinto di dare qualcosa alla mia città ed alla mia Romagna”.

Questa volta a tavola sará aiutato dalla sua famiglia , in primis da Edvige cozzino – esperta sommelier – e dai loro figli Sofia e Samuel.

L’apertura è fissata per Pasqua (domenica 31 Marzo dunque) e Pasquetta, sempre a pranzo. Per informazioni e prenotazioni: 388/057 5558