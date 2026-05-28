Rischio caldo nei luoghi di lavoro: l’ordinanza dell’Emilia-Romagna arriverà un mese prima rispetto al 2025

Misure specifiche per i rider e per i cantieri. Sono alcuni dei temi su cui verterà l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna contro il rischio caldo nei luoghi di lavoro.

Lo anticipa l’assessore regionale Giovanni Paglia a margine di una conferenza, specificando che l’ordinanza calore sarà emessa “la prossima settimana, verosimilmente nel giorno della Giunta, quindi il 3 giugno, con un mese di anticipo rispetto alla tempistica dello scorso anno”.

Per quanto riguarda i contenuti, Paglia spiega che c’è ancora una “discussione aperta”, ma si dovrebbe andare “verso un relativo ampliamento del perimetro” di quanto previsto lo scorso anno. In particolare il tema dei rider, “che era rimasto in sospeso”, sul quale la Regione vorrebbe fare “una proposta innovativa” che “tuteli” i rider, sia “nella possibilità di non perdere quote di reddito”, sia nell’obiettivo di “non veder scaricare su di loro i rischi di sanzione”.

L’altro fronte rovente è in particolare quello dei cantieri. “Stiamo ragionando su una formulazione che vada a riguardare l’anticipo e posticipo degli orari di lavorazione, in particolare per i cantieri perché dalle organizzazioni sindacali e datoriali ci viene segnalato che quello che può facilitare il lavorare in sicurezza passerebbe per una riorganizzazione, un anticipo al mattino, di alcune lavorazioni.

Ovviamente senza mettere in difficoltà le aree turistiche della regione e col minimo disagio per cittadine e cittadini”. Per Paglia comunque “non può che passare un messaggio privo di qualunque ambiguità: la sicurezza di lavoratrici e lavoratori viene prima di qualunque altra cosa ed è una responsabilità collettiva oltre che in primo luogo dell’impresa”.