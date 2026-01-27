Risarcimento ridotto alla mamma della bimba morta di peritonite: non conviveva

FORLi’. Il mero vincolo di sangue, in assenza di convivenza, e di una qualsiasi stabile frequentazione o significativo rapporto, non è sufficiente per risarcire il danno da perdita di rapporto parentale». Per questo alla madre biologica della piccola Teresa, la bimba di Montiano morta a soli 5 anni nel 2017 per una appendicite degenerata in peritonite non diagnosticata all’ospedale di Cattolica, andranno “solo” 74mila euro per il primo anno di vita in cui la donna (alle prese con una situazione di fragilità) e la bambina hanno convissuto in una struttura. Questo ha deciso la giudice Barbara Vacca del Tribunale di Forlì nella sentenza legata alla causa civile intentata dalla donna che aveva dato alla luce la piccola e che all’indomani del decesso aveva chiesto un risarcimento di un milione per colpa medica.