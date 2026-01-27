Risarcimento ridotto alla mamma della bimba morta di peritonite: non conviveva

FORLi’. Il mero vincolo di sangue, in assenza di convivenza, e di una qualsiasi stabile frequentazione o significativo rapporto, non è sufficiente per risarcire il danno da perdita di rapporto parentale». Per questo alla madre biologica della piccola Teresa, la bimba di Montiano morta a soli 5 anni nel 2017 per una appendicite degenerata in peritonite non diagnosticata all’ospedale di Cattolica, andranno “solo” 74mila euro per il primo anno di vita in cui la donna (alle prese con una situazione di fragilità) e la bambina hanno convissuto in una struttura. Questo ha deciso la giudice Barbara Vacca del Tribunale di Forlì nella sentenza legata alla causa civile intentata dalla donna che aveva dato alla luce la piccola e che all’indomani del decesso aveva chiesto un risarcimento di un milione per colpa medica.

I familiari affidatari della bambina (i genitori e i due figli naturali, fratelli acquisiti di Teresa, residenti a Montiano) che per quattro anni si erano presi cura di lei sono invece già stati risarciti con 800mila euro. Si erano costituiti parte civile attraverso gli avvocati Luigi Renni e Giovanni Marcolini e prima dell’appello del procedimento penale si è arrivati a una transazione con l’Ausl Romagna.

Erano stati proprio i genitori affidatari, durante una breve vacanza a casa dai nonni, a portare la bambina all’ospedale la sera del 19 luglio di nove anni fa. Teresa stava male, aveva la febbre 38, mal di pancia e nel pomeriggio aveva vomitato al mare. Al pronto soccorso del Cervesi di Cattolica era di turno una dottoressa al suo primo turno da sola che la dimise prescrivendole le analisi e ipotizzando un’infezione alle vie urinarie, dicendo alla madre di ritornare il giorno dopo per ritirare la ricetta medica. La bimba non ebbe però alcun segno di ripresa. La mamma affidataria la trovò nel suo letto ormai in fin di vita. Spirò tra le sue braccia e l’autopsia certificò che a uccidere la bambina era stata una setticemia causata dall’appendicite retrocecale, più difficile da diagnosticare, degenerata in peritonite.