Ripartito il “Donacibo”: a Cesena e comprensorio coinvolti nella solidarietà quasi 21.000 studenti e anche gli asili

Il Banco Solidale di Cesena, per il 15° anno di seguito, prosegue la propria collaborazione insieme le scuole per la colletta alimentare. Al progetto “Donacibo 2024” hanno aderito 82 scuole del territorio tra cui 17 scuole dell’infanzia, 32 Primarie, 17 Medie e 16 Superiori. All’iniziativa non parteciperanno solo le scuole del cesenate, ma verranno coinvolti anche istituti di Cesenatico, Valle del Rubicone (Gambettola, Gatteo Mare, Gatteo, Savignano) e Valle Savio (Mercato Saraceno, Sarsina e Ranchio) in collaborazione con le Misericordie.

Coinvolte anche 10 scuole di San Piero in Bagno in collaborazione con il locale Banco di Solidarietà. Saranno 20.819 gli alunni chiamati a riempire di solidarietà gli scatoloni del Donacibo, posti nelle proprie aule, fino al 9 marzo. Al termine del periodo, i 35 volontari addetti al ritiro e alla sistemazione (tra cui anche tanti ragazzi delle scuole) raccoglieranno i generi alimentari accumulati, per realizzare i pacchi da consegnare alle famiglie in difficoltà. Da inizio anno scolastico, sono 321 gli incontri di sensibilizzazione e promozione del progetto solidale presso gli istituti, e ad oggi, i 42 volontari che entrano nelle scuole per spiegare il progetto e raccontare la loro esperienza di volontariato ne hanno già realizzati il 90%.