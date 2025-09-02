Rimini, si intrufola nella camera d’albergo ed esce indossando la refurtiva: arrestato 24enne di Cesena

Entra dentro l’hotel, si infila in una stanza e arraffa alla rinfusa gioielli ed effetti personali, fino addirittura a indossare gli abiti che trova in camera.

È successo domenica attorno alle 18.30, in un albergo in via Delle Bande nere, a Marina centro, lì dove un 24enne di Cesena, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Rimini porto.

Ad accorgersi del furto in corso è stato uno degli ospiti dell’albergo, che ha notato un soggetto mai visto prima armeggiare dentro una camera e dando quindi l’allarme ai proprietari. Appurato che quello nella camera era uno sconosciuto, i gestori si sono preparati per cercare di fermarlo. Il cesenate, infatti, non si era accorto di essere stato smascherato, e, una volta recuperati preziosi e oggetti personali nella camera, ha tranquillamente cercato di uscire dalla porta principale indossando gli abiti recuperati nell’armadio di uno degli ospiti, forse nel vano tentativo di passare inosservato.

A quel punto però il proprietario l’ha fermato e l’ha fatto accomodare su una sedia, attendendo l’arrivo dei carabinieri. In base a quanto ricostruito, il ragazzo era entrato dall’ingresso principale, prendendo una chiave dalla reception e usandola per introdursi in camera.

Quando i militari hanno fatto irruzione nella struttura, hanno trovato il proprietario col giovane nella hall: addosso aveva ancora i gioielli e gli oggetti portati via dalle camere d’albergo, che sono stati poi riconsegnati ai proprietari. «È la prima volta che succede una cosa del genere nel nostro albergo - commentano dalla struttura ricettiva - è stato sconcertante». Il giovane ammanettato è stato condotto in caserma in attesa della celebrazione del rito per direttissima che si è svolto ieri mattina. Per il 24enne, il giudice del tribunale riminese ha disposto il divieto di dimora a Rimini in attesa del futuro giudizio.