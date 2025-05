Rimini, al Macfrut spunta Valeria Marini: “Il kiwi è il mio superfood”

Star, cibo sano e musica romagnola, ingredienti del gran finale di Macfrut. Area Healthy Food Show molto affollata questa mattina (giovedì 8 maggio) al Rimini Expo Centre per l’ultimo appuntamento con il Talk dedicato a ‘Mantenere la salute mangiando’, condotto dal giornalista del TG5 Gioacchino Bonsignore. Sul palco la dottoressa Fabrizia Lisso, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Scientifica Alimentazione, Nutrizione e Dietetica (ASL Foggia e ASAND) è stata affiancata dalla soubrette Valeria Marini, dal ballerino Raimondo Todaro e a sorpresa dal musicista Mirko Casadei dell’omonima Orchestra.

Fabrizia Lisso nel suo ruolo di nutrizionista ha sottolineato l’importanza di un’alimentazione bilanciata, dove oltre a frutta e verdura, non devono mancare cereali e un moderato consumo di proteine. “Altri ingredienti essenziali per mantenersi in buona salute – ha spiegato - sono la convivialità, il movimento e qualche sano sgarro”.

Il consumo quotidiano di frutta e verdura è tra i segreti di bellezza di Valeria Marini. “Adoro la frutta – ha commentato la show girl - che insieme alla verdura non possono mai mancare nella mia alimentazione quotidiana, questi alimenti vanno considerati come veri e propri elisir di lunga vita. Il kiwi è tra i frutti che prediligo, è molto completo ed è ormai considerato a tutti gli effetti un superfood, ricchissimo di vitamina C. La vita è ancora più bella con frutta e verdura”.

Raimondo Todaro ha raccontato come nella sua carriera di ballerino l’alimentazione abbia sempre rivestito una grande importanza. “Prima delle gare che possono durare anche molte ore, il piatto più indicato come sanno gli sportivi resta la pasta in bianco condita con olio e Parmigiano. Oggi dopo gli allenamenti non mi mancano mai banane, ricche di potassio e grandi alleate contro i crampi e frutta secca, soprattutto pistacchi e noci, comodi da portare ovunque. Da buon siciliano amo molto anche tutte le verdure di stagione”.

A Mirko Casadei e ai suoi musicisti il compito di chiudere con “Romagna Capitale” gli appuntamenti del salone Healthy Food Show, mentre il Presidente Renzo Piraccini ha dato appuntamento a Macfrut 2026.