Cesena. Degrado e tossicodipendenti in via Sobborgo Comandini, il proprietario: “Non ci vado più, rischio la vita”

«Aspettiamo che crolli, noi abbiamo le mani legate». E’ l’amaro commento di Carlo Battistini in riferimento all’immobile-discarica in via Sobborgo Comandini. Battistini è uno dei tre proprietari dello stabile divenuto simbolo di degrado e negli anni ha provato di tutto per liberarsi della proprietà, senza risultato.
D’altronde quell’area sembra essere diventata una terra di nessuno, occupata da tossicodipendenti, invasa da rifiuti abbandonati e ormai fuori controllo tanto che lo stesso Battistini è stato preso di mira con tanto di lancio di bottiglie da parte degli occupanti della zona.