Riccarda Casadei, il re del liscio e una vita in musica: “Per papà Secondo, la porta di casa cigolava in mi bemolle”

Breve test attitudinale. Completate la seguente frase: “Sento la nostalgia del passato...”. Se vi siete quasi offesi perché è troppo facile, il merito è tutto del senso di appartenenza costruito da un signore che si chiamava Secondo Casadei, uno che sul momento pensava di scrivere una canzone e invece ha creato un inno. Un tipo di canzone che si doveva cantare solo in balera e invece nel terzo millennio la si sente ovunque: consola chi spala nel fango, risuona al “Manuzzi” dopo una vittoria del Cesena, compare magicamente al giro degli amari delle tavolate romagnole di tutte le età.