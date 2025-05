Riaperto il sottopasso A14 sulla Cervese a Villa Calabra di Cesena FOTOGALLERY

Dalle 17:30 la settimana di lavori nella zona del sottopasso autostradale a Villa Calabra, lungo la via Cervese, è stato riaperto. Ripristinata, in vista del ponte festivo, la normale viabilità da e per Cesena / Cervia. Un sospiro di sollievo soprattutto per i residenti delle varie strade secondarie che circondano la zona e che in questi giorni sono state intasate da una carico di traffico insostenibile, al punto che i Comune ha dovuto provvedere a porre a senso unico alcune vie normalmente a senso doppio di marcia.