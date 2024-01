Restituita la madonnina rubata nella celletta a Calisese di Cesena

La madonnina è tornata nella sua celletta a Calisese. Con tanto di messaggio “goliardico” lasciato dai ladri che l’hanno ricollocata nella sua teca.

Felici i residenti di Calisese che avevano visto profanare la statua della madonna in una delle nottate a ridosso di Capodanno. La celletta mariana si trova vicino all’incrocio tra Casale e Carpineta. E dopo aver atteso qualche giorno nella speranza di rivederla collocata al suo posto (ha un valore affettivo e religioso ma non è preziosa dal punto di vista artistico) era stata sporta una formale denuncia alle forze dell’ordine per la sottrazione e la profanazione del piccolo luogo di culto posto lungo la strada. Il manufatto che contiene la madonnina risale al 1955 e fu costruito per volere della famiglia Fiumana. È soprannominata la “celletta dell’acqua salata”, in quanto non lontano c’è il laghetto del torrente Visano che in passato aveva le acque piuttosto salate. Con qualche graffio che prima non c’era ed accompagnata dal biglietto che si legge qui sopra nella foto, notte tempo qualcuno ha riposto la statua là dove era sempre stata. Riconsegnando alla frazione uno dei suoi simboli caratterizzanti.