Regionali: il Pd di Cesena ufficializza la scelta di candidatura per Francesca Lucchi e Massimo Bulbi

Si è svolta ieri sera la Direzione della federazione cesenate del Partito Democratico che ha indicato come candidati al consiglio regionale Massimo Bulbi e Francesca Lucchi. La discussione si è svolta in un clima costruttivo e ha visto ampia condivisione della proposta formulata dalla segreteria, votata ad ampissima maggioranza.

Le scelte proposte attraverso la relazione del segretario Nicola Dellapasqua riguardavano l’idea base di candidare un ticket di due figure di genere differente, che sapessero rappresentare Cesena e i territori.

Nel comporre questa quadro la direzione ha convenuto sulla conferma di Massimo Bulbi, al primo mandato come consigliere regionale, valutando positivamente il lavoro da lui svolto in questi cinque anni. Per quanto riguarda la città di Cesena, la scelta è ricaduta su Francesca Lucchi, Assessora al Comune di Cesena e profilo ritenuto meritevole di rappresentare le positive amministrazioni che si sono avvicendate nella città capoluogo.

La discussione della direzione ha sottolineato la scelta di puntare su questo ticket senza indicare un terzo candidato in lista, possibilità che non si è deciso di sviluppare per la precisa scelta di unità e impostazione della campagna elettorale del PD in questo collegio sulla base di un lavoro di squadra attorno a queste due candidature.

Il dibattimento ha inoltre reso merito e registrato accorati ringraziamenti al lavoro svolto dalla consigliera uscente Lia Montalti, che nuovamente desideriamo ringraziare.

La sfida delle elezioni regionali sarà cruciale per la nostra regione e per l’idea di società emiliano -romagnola che sarà alla base del nostro futuro. Il Pd crede che un’Emilia-Romagna più giusta, in cui nessuno avanza da solo, in cui si vive bene se tutti i cittadini hanno accesso a Sanità pubblica, servizi e lavoro dignitoso, venga al primo posto.

Sulla base di questi principi Michele De Pascale è stato individuato come guida sicura per la nostra regione in modo unitario. Così, anche la federazione cesenate ha scelto di mettere al primo posto questa idea di Emilia-Romagna e effettuare una scelta politica unitaria sulle candidature di Lucchi e Bulbi, a cui va il più grande in bocca al lupo da parte del gruppo dirigente e della comunità intera del PD.