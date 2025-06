Il timore dell’astensionismo trova riscontro anche in Romagna. A livello nazionale l’affluenza alle 19 di ieri sui cinque referendum si attesta tra il 15,81 del primo quesito sul lavoro al 15,65% per il quinto quesito, riguardante la cittadinanza. In Emilia-Romagna alle 19 aveva votato il 21,21% degli aventi diritto, con il dato di Bologna oltre il 25%. Fanalino di coda tra le province della regione è Piacenza, dove si è recato alle urne il 15,3%. I seggi riaprono oggi dalle 7 alle 15.