Referendum, exit poll: leggero vantaggio del no

Referendum: il no in leggero vantaggio. E’ il dato che arriva dai primi exit-poll. Dalle primissime proiezioni di Rainews, il sì oscilla tra il 47% e il 51%, mentre il no tra il 49% e il 53%. Sono i primi indizi che arrivano al termine di una consultazione referendaria con una affluenza finalmente in controtendenza rispetto agli ultimi anni, con gli elettori evidentemente stimolati dal tema e anche da un dibattito politico che si era progressivamente acceso. Una lodevole esempio di affluenza la regione Emilia-Romagna con ottimi numeri fin dai primi riscontri della domenica.