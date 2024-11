“Reati spia” delle violenze: le vittime in provincia sono per lo più italiane e maggiorenni

Dopo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Ministero dell’Interno ha elaborato i dati relativi ai cosiddetti reati “spia” delle violenze di genere. Ed il quadro che emerge in provincia evidenzia come, se da un lato sono in calo le violenze sessuali, dall’altro risultino in crescita gli atti persecutori ed i maltrattamenti contro familiari e conviventi: con il più delle volte nel ruolo di vittima donne italiane.

I dati esaminati sono quelli di raffronto tra il primo semestre 2023 e i primi 6 mesi dell’anno in corso. A Forlì-Cesena sono stati 10 in più i casi di atti persecutori commessi e denunciati, con un’incidenza delle donne vittima del 61%.

Cresciuti del 10% (88 casi totali) i maltrattamenti contro familiari e conviventi con un’incidenza delle vittime donne che è parti al 76% dei casi.

Sono nell’88% del totale donne anche le vittime di violenze sessuali in provincia: unico “reato spia” calato nell’anno in corso con -14 casi nei primi sei mesi dell’anno.

I numeri assoluti dei dettagli di reato per la provincia di Forlì-Cesena sono del tutto simili a quelli nazionali.

Sul fronte dello stalking nel primo semestre 2024 si registra un incremento del 6% dei delitti commessi. Con l’incidenza delle vittime donne che si attesta al 74%. Il 95% delle vittime di genere femminile è rappresentato da donne maggiorenni e l’89% da donne di cittadinanza italiana.

Anche nei maltrattamenti contro familiari e conviventi, i dati dei primi sei mesi del 2024 evidenziano un incremento dal 2023. Per ciò che attiene alle vittime il 93% risulta maggiorenne e il 77% di cittadinanza italiana.

Anche sul fronte delle violenze sessuali disaggregando i dati per genere della vittima, continuano a risultare largamente predominanti le vittime femminili. Di queste il 28% è minorenne e il 77% di cittadinanza italiana.