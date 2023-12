Raid dei ladri a Calisese di Cesena: petizione per chiedere le telecamere al Comune VIDEO

Colpi a ripetizione da parte dei ladri in zona Calisese. I cittadini della frazione sono chiamati a sottoscrivere una petizione. Per chiedere al Comune l’installazione, nel più breve tempo possibile, delle telecamere di sicurezza cittadine: che possano in qualche maniera rendere meno agevole i movimenti dei ladri; o quanto meno contribuire a smascherarli nel caso continuino ad agire.

Calisese nelle ultime settimane è stata più volte sotto attacco da parte dei ladri. Ciclicamente da inizio dicembre i topi d’appartamento tornano ad agire in zona. La frazione è abbastanza al di fuori dei circuiti di traffico. Per cui di notte quando la gente riposa o anche in determinati orari del tardo pomeriggio quando ancora la maggior parte dei residenti deve rientrare dal lavoro, le strade sono spesso poco frequentate. Ed i ladri si muovono agilmente, in auto ed a piedi, per scegliere appartamenti da assaltare.

Nelle ultime settimane durante un raid notturno che ha coinvolto più abitazioni, un paio di ladri sono stati anche video ripresi ad agire da telecamere private, mentre si spostavano di casa in casa oscurando gli occhi elettronici prima di agire. La stessa coppia era entrata anche nell’edificio dell’asilo per cercare di rintracciare qualcosa di prezioso da portar via. Nel corso delle giornate seguenti non sono mancati sia nel tardo pomeriggio quando cala già il buio che nel corso delle nottate, altri episodi di furto. Come ad esempio avvenuto in una abitazione di via Capranica. Quando i ladri sono entrati in azione attorno alle ore 18 mettendo tutto a soqquadro alla ricerca di gioielli e contanti.

La petizione partita a Calisese, una volta completata la raccolta delle firme, sarà girata all’amministrazione comunale. L’intento è quello di poter avere maggior difesa in tutta l’area. Il progetto di video sorveglianza diffusa sta avanzando pian piano in tutta la città. E la richiesta è che le telecamere di ultima generazione (che vedono anche targhe sospette in movimento su strada) possano essere installate anche qui nel più breve tempo possibile..