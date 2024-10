“Ragazzi, non perdete mai il coraggio”: le commoventi testimonianze della liberazione di Cesena - Gallery

La mattinata è entrata nel vivo con l’apertura straordinaria del rifugio antiaereo realizzato nel colle della Rocca Malatestiana e affacciato su viale Mazzoni tramite due principali accessi. Partecipata dagli studenti delle scuole “Pascoli” e “Viale della Resistenza”, la cerimonia è stata arricchita dalle commoventi testimonianze di due cesenati, Loris Pedrelli e Carlo Rossi, che nel 1944, all’età di 10 e 12 anni, vissero i giorni tragici della guerra, dei bombardamenti su Cesena, correndo, ad ogni allarme, nei rifugi distribuiti in città per proteggere i cittadini dagli attacchi aerei.

“La giornata di oggi – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – segna l’avvio di una grande festa di compleanno, quella della Liberazione di Cesena. Per celebrare questo momento importante per la nostra città e per tutti noi, oltre al ricco programma di iniziative che si svilupperà nel corso del fine settimana, abbiamo fatto in modo che tutti, soprattutto i più giovani, potessero visitare uno dei luoghi simbolo di quegli anni: il rifugio della Rocca”. “Il 20 ottobre – prosegue l’Assessore – celebriamo l’ottantesimo compleanno di Cesena libera: dopo la prima guerra mondiale in Italia si instaurò il regime dittatoriale del fascismo e anche Cesena, come le altre città italiane, vide restringersi le proprie libertà. Non si era più liberi di condividere la propria opinione e neppure di essere ebrei. In questo modo, dopo aver ricordato i nostri concittadini ebrei arrestati e deportati con la collocazione, davanti alle rispettive abitazioni, delle pietre d’inciampo, oggi il filo della memoria passa da questo luogo particolarmente frequentato nel corso dell’ultimo anno, prima della liberazione. Il rifugio della Rocca era il luogo di riparo più grande presente in città e a partire da oggi sarà possibile visitarlo anche grazie alla guida dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea, che ringraziamo”.

Loris Pedrelli, che con la famiglia viveva nella zona di Porta Fiume, al Ponte Vecchio, ha ricordato con assoluta nitidezza e momenti di viva commozione, l’arrivo dei primi tedeschi alla caserma “Decio Raggi”. Si è soffermato sul fragore degli spari, sulla paura che atterriva i cittadini ma soprattutto sul coraggio di alcuni, tra cui il suo papà Francesco, che schierandosi in difesa dei civili e dei valori democratici, a cui da sempre si affidavano, hanno affrontato i giorni tristi dell’estate 1944 con la certezza che la libertà sarebbe arrivata, anche se a caro prezzo.

Anche Carlo Rossi, orfano di guerra, abitava nella zona dei Maceri. È impossibile dimenticare il senso di paura che si viveva in quel tempo. “Io – ha confessato – ero sempre in tensione ed è stato proprio in collegio, dove tutti erano molto severi, a volte ingiustamente, a non avere paura. A questi giovani oggi presenti chiedo di non perdere mai il coraggio e di non avere paura perché se si vive di paure non si va lontano”.