Quattro mostre aprono a Cesena sulla figura di “Pio VII” Chiaramonti

Una serie di eventi nell’anno chiaramontiano stanno per prendere il via all’unisono.

Si terrà infatti domani a partire dalle ore 11 l’inaugurazione delle quattro mostre pensate per le celebrazioni nel bicentenario della morte (20 agosto 1823) del papa cesenate Pio VII Chiaramonti.

L’evento principale si terrà nella sala Lignea della biblioteca Malatestiana alla presenza del vescovo Douglas Regattieri, dell’abate dom Mauro Maccarinelli e del sindaco Enzo Lattuca.

Le esposizioni sono promosse dalla Diocesi di Cesena-Sarsina, dall’abbazia di Santa Maria del Monte, dal Comune di Cesena e dalla biblioteca Malatestiana.

Nel dettaglio si tratta di quattro esposizioni dedicate a: “I libri del Papa. Pio VII Chiaramonti nello specchio della sua biblioteca”: saranno visibili i tesori della sua raccolta di volumi, con un viaggio tra raffinate legature, preziosi manoscritti, rare edizioni a stampa e curiosità. Il tutto nella sala Piana della Malatestiana dal 27 aprile fino al 30 giugno 2024 con orari: lunedì 14-19, martedì-domenica e festivi 10-19 ed ultimo ingresso possibile alle 18.

Poi ci sono “I doni del Papa”: una serie di oggetti, paramenti liturgici e manufatti connessi al Chiaramonti, a lui o da lui donati, con un percorso memoriale polivalente. Sarà nel salone di Palazzo Ghini sempre da domani al 30 giugno con orari: venerdì-sabato 10-12/15-18; domenica 10-12.

“ I paramenti del Papa” sono una selezione di vesti liturgiche - pianeta, dalmatica o tonacella e piviale – di raffinata esecuzione. Si trovano nella chiesa di Santa Cristina fino al 30 giugno con orari venerdì-sabato 10-12/15-18 e domenica 10-12.

Infine “Il Papa narrato”: in mostra un importante segmento della produzione di stampe con le vicende di Pio VII prigioniero, in una gamma raffigurativa di scene descrittive a carattere religioso, ma non solo.

Si trovano nella sala Pio VII dell’Abbazia di Santa Maria del Monte sempre fino al 30 giugno il venerdì e il sabato 10-12 e 15-18.