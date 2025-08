Quasi due morti al mese sul lavoro in Romagna. Sono 11 i decessi registrati nei primi sei mesi dell’anno in base ai dati raccolti dall’Osservatorio sicurezza e ambiente Vega. La maglia nera, con 8 vittime, spetta alla provincia di Forlì-Cesena, che si colloca così al quarto posto in Italia nella classifica in base all’incidenza (dopo Brindisi, Siracusa e Catanzaro). Gli altri tre decessi in Romagna sono avvenuti nel Ravennate. Nessuno nel Riminese.