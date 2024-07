Qualità dell’acqua e servizi: consegnata a Cesenatico la Bandiera Blu

Cesenatico celebra la sua Bandiera Blu n° 33: il maggior numero tra le località balneari costiere dell’Emilia Romagna. La cerimonia ufficiale è avvenuta ieri alla presenza di Claudio Mazza, presidente di Fee Italia sulla terrazza sul mare del Bagno Milano. La Bandiera Blu resta una bella abitudine per Cesenatico, da celebrare ogni estate, in quanto oltre ai periodici controlli sulla salubrità dell’acqua del mare e il monitoraggio costiero, svolti del battello oceanografico Daphne della Regione, registra e tiene conto di diversi altri aspetti. Da qualche anno a festeggiare la Bandiera Blu di Cesenatico c’è la presenza di Claudio Mazza presidente Fee Italia, giunto da Roma per l’occasione. Accompagnato ieri dal sindaco Matteo Gozzoli dalla vicesindaca Lorena Fantozzi, inseme alle istituzioni locali, ai rappresentanti delle associazioni di categoria, del volontariato per celebrare questo momento simbolico, ma anche concreto e tangibile.

Ha dichiarato il sindaco Gozzoli: «Sono molto felice di essere qui a celebrare nuovamente questo riconoscimento. Quando ci si abitua alle cose belle è buon segno ma non per questo dobbiamo dimenticarcene il valore. Abbiamo ottenuto la Bandiera Blu per la 33a volta. Potersi fregiare di questo vessillo certifica che Cesenatico ha la certezza di un mare pulito e di una spiaggia sostenibile e inclusiva che si migliora anno dopo anno. Ringrazio il presidente Mazza per esserci venuto a trovare ancora una volta così come ringrazio tutti gli operatori del settore che con il loro impegno permettono alla collaborazione pubblico-privata di essere vincente». Il plauso finale lo ha indirizzato agli uffici comunali per aver completato tutte le procedure e risposto ai criteri richiesti.

Ha detto Mazza: «Una bandiera blu ben consolidata. Il momento più importante non è tanto e solo quando viene assegnata, ma anche e soprattutto quando viene condivisa come qui oggi. Del mare se ne deve avere cura tutto l’anno non solo pensando alle vacanze». Battuto il tema sulla accessibilità ma anche l’inclusivita. E annunciato che il 25 luglio sarà celebrata alla giornata europea per il salvataggio in mare.

I criteri che sono tanti per ottenere questo riconoscimento. Si parte dalla qualità delle acque di balneazione e dai regolari campionamenti effettuati nel corso della stagione estiva. Poi si passa alle verifiche sull’efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, alla raccolta differenziata e alla corretta gestione dei rifiuti pericolosi, alla presenza di vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi, ai servizi delle spiagge compreso personale addetto al salvamento e all’accessibilità per tutti. Viene inoltre valutato lo spazio dedicato ai corsi d’educazione ambientale, rivolti in particolare a scuole e giovani, a turisti e residenti, gli stabilimenti balneari, la pesca professionale. Considerati inoltre l’aver ottenuto finanziamenti per mobilità sostenibile e finalità ambientali. Solo le località le cui acque sono risultate eccellenti nella stagione precedente possono presentare la candidatura. Nel corso della stagione estiva tutte le località insignite della Bandiera Blu sono soggette a visite di controllo.