Psicologia a Cesena: inaugurato il cantiere per completare il campus universitario

A Cesena si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione del cantiere per la realizzazione dell’edificio destinato a ospitare la sede del Dipartimento di Psicologia, aule, laboratori didattici e uffici dell’Amministrazione di Campus. La struttura costituisce il completamento del Campus universitario sorto nella zona Ex Zuccherificio.

«Siamo felici - interviene il Rettore Giovanni Molari - di aver dato una nuova casa a Psicologia, un traguardo che è frutto di una esemplare sinergia con l’amministrazione comunale. Ringrazio il sindaco per la fiducia che ripone nell’Università come indispensabile elemento di sviluppo del territorio. È grazie a politiche lungimiranti come queste che il nostro Multicampus - un unicum nazionale di cui andiamo orgogliosi - può diventare sempre più forte, solido e attrattivo. Confidiamo di poter reperire presto le risorse per completare tempestivamente quest’opera».

«Si tratta di un progetto – commenta il sindaco Enzo Lattuca - in cui crediamo molto e che rafforza il ruolo che l’Università ricopre ormai da trent’anni a Cesena: era l’autunno del 1989, quando, anche a fronte di un importante impegno economico confermato negli anni successivi, si colse la sfida di progettare la prima presenza universitaria in città. Oggi, l’avvio di questo nuovo cantiere, che ci restituirà la nuova sede del Dipartimento di Psicologia, rappresenta la terza tappa di un percorso avviato con la realizzazione dell’insediamento universitario di Ingegneria e Architettura in via dell’Università 50 e proseguito con un investimento del Comune pari a 7 milioni di euro e con la cessione, da parte dell’Ente, del diritto di superficie dell’area sulla quale è già stato edificato lo studentato».

Il fabbricato ospiterà spazi didattici, laboratori, uffici amministrativi di front office e studi e sarà frequentato a regime da circa 2.000 persone fra docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo.