Proseguono i lavori per valorizzare Rocca e Rifugio anti aereo di Cesena

Rocca Malatestiana e rifugio anti aereo. Tra stato dell’arte, progetti in corso, disegni futuri e costosissime ambizioni.

Il tutto si evince da un’interrogazione che Enrico Castagnoli (Fdi) ha depositato a sindaco e giunta ed alla quale ha risposto in queste ore in forma scritta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi.

L’atto di acquisizione del rifugio anti aereo è stato sottoscritto il 13 dicembre 2023 e contempla un anno (fino a fine 2024 quindi) per completare lavori che lo restituiscano ad una fruibilità cittadina e turistica.

«Al momento - dice Acerbi - è già stata completata la sistemazione delle aree esterne agli accessi, realizzata all’interno del più ampio progetto di riqualificazione di viale Mazzoni. Sono stati eliminati i posti auto a ridosso degli ingressi del rifugio; sono atti demoliti i marciapiedi prospicienti, tolta la pavimentazione d’asfalto ammalorato, e rifatti marciapiedi, aiuole spartitraffico, cordonature per aree verdi, la rampa di accesso per i disabili, e la nuova pavimentazione bituminosa».

Lavori per 10 mila euro sui 150 mila complessivi dell’area di viale Mazzoni. «Restano invece da realizzare la segnaletica esterna e le didascalie interne, il restauro/sostituzione dei portoni e dei cancelli esistenti, e l’inserimento di una fonte luminosa al di sotto del contrafforte per segnalare la presenza del rifugio anche durante la notte».

Per la realizzazione della cartellonistica esterna e delle didascalie interne è stata stimata una spesa di circa 8.000 euro.

«L’idea, soprattutto per l’esterno, è quella di riprendere la segnaletica storica che, all’epoca, indicava chiaramente alla popolazione la posizione dei rifugi. Abbiamo recuperato documentazione fotografica d’epoca e proceduto a richiedere i preventivi. Per quanto riguarda invece gli ulteriori interventi per la valorizzazione del complesso della Rocca Malatestiana e del Parco della rimembranza - prosegue Acerbi - segnalo che al concessionario dei prossimi 5 anni è affidata la valorizzazione del sito attraverso l’organizzazione di visite guidate, iniziative, eventi, percorsi didattici e la gestione del punto ristoro dedicato ai prodotti del territorio. Per migliorare sempre più l’attrattività della Rocca, a breve partiranno i lavori per la realizzazione della cappa fumaria e la sistemazione della cucina, per una spesa prevista di circa 40.000 euro. All’interno del parco della Rimembranza sono poi previsti lavori di restauro e consolidamento dei resti della Rocca Vecchia e dello Sferisterio».

Al di là di queste attività già finanziate nel 2021 è stato approvato un protocollo d’intesa fra Comune e Fondazione Crc per il recupero e la valorizzazione delle mura malatestiane di Cesena: «Un accordo che ci ha permesso di acquisire un progetto di fattibilità per il restauro conservativo e la valorizzazione del sistema fortificato rinascimentale di Cesena (ivi compresa la Rocca)».

Il valore complessivo dei lavori previsti da questo maxi progetto supera largamente i 20 milioni di euro: «E non può certo essere affrontato con risorse comunali - spiega Acerbi - siamo però impegnati nella ricerca di bandi di finanziamento sfruttabili per tale finalità».