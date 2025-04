Proseguono a Cesena le iniziative del 25 aprile: domenica la pedalata “Resistente”

Proseguono in città le iniziative programmate dall’Amministrazione comunale e dalla Presidenza del Consiglio comunale per celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal Nazifascismo. A questo proposito, come già avvenuto giovedì 24 aprile, anche oggi il sindaco Enzo Lattuca, gli assessori e il Coordinatore del collegio dei Presidenti di quartiere Sanzio Bissoni, hanno preso parte alla mattinata di festa organizzata dagli studenti e dagli insegnanti della scuola primaria di San Giorgio. È stata un’occasione per approfondire i valori della libertà e della democrazia che nel corso di queste settimane sono stati attentamente analizzati e studiati.

Un nuovo appuntamento è in programma per domani, domenica 27 aprile, dalle ore 9.

Si tratta de ‘La Resistente’, cicloturistica della memoria sui luoghi delle stragi nazifasciste nel cesenate. La bicicletta fu l’emblema della Resistenza, usato da staffette e partigiani per muoversi e portare comunicazioni e armi. La stessa bicicletta, oggi, diventa mezzo per recuperare la memoria. L’evento, proposto da Fiab Forlì, ANPI Sezione di Cesena e ANPI Comitato provinciale Forlì-Cesena, prenderà avvio dal Monumento ai Caduti della Resistenza in viale Carducci e sarà guidato da un gruppo di ciclo resistenti che partirà dal centro di Cesena percorrendo un percorso pianeggiante di 30 chilometri (in parte asfaltato in parte su strade bianche). Lungo il tragitto sono previste tappe presso i cippi commemorativi per ripercorrere le vicende della nascita e instaurazione del regime fascista, delle stragi nazifasciste e della Liberazione di Cesena.

L’iscrizione è obbligatoria, per esigenze organizzative il numero di posti disponibili è limitato. È possibile effettuare l’iscrizione scrivendo a info@laresistente.it o inviando un messaggio al 3336678611. È previsto un contributo di 10 euro che comprende la guida, l’assicurazione e un punto di ristoro.