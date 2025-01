Pronto il calendario per l’insediamento in città: da Cesena una delegazione è stata a Matera dall’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo

«A Matera ho avuto la grazia di essere tra la delegazione che è andata con il vescovo Douglas, per incontrare il nuovo vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo. Ho rappresentato la Comunità Papa Giovanni XXIII in due giorni molto belli di incontro personale con il vescovo Caiazzo che ci ha accolti e ospitati con il cuore e facendoci camminare e visitare un pezzo della sua diocesi di Matera».

Giorgio Pollastri, della casa Famiglia Sandra Sabbatini, era nella delegazione che si è recata in Basilicata a “conoscere di persona” quello che sarà il nuovo vescovo di Cesena - Sarsina.

La delegazione in visita presso le diocesi di Matera-Irsina e Tricarico per dare il benvenuto all’arcivescovo Antonio Giuseppe, era guidata dal vescovo Douglas Regattieri. Con lui ci c’erano il vicario generale don Pier Giulio Diaco, il vicario per la pastorale don Walter Amaducci, l’economo diocesano don Marco Muratori, il direttore dell’ufficio diocesano arte sacra Marino Mengozzi, suor Daniela Scarpellini madre generale delle suore della Sacra famiglia, Floriana Tappi segretaria della Caritas diocesana e referente del servizio diocesano tutela minori, Francesco Zanotti direttore del settimanale diocesano Corriere Cesenate sul cui portale sono state dettagliate anche le tappe e gli appuntamenti che porteranno il nuovo vescovo in Romagna.

Un calendario che è stato definito proprio assieme al futuro vescovo durante la due giorni di visita della delegazione.

Il saluto a Regattieri

I momenti di saluto della Diocesi al vescovo Douglas saranno sabato 1° marzo alle 20:45 in cattedrale a Cesena quando ci sarà un concerto del coro “Terra promessa” diretto da Marco Balestri. Poi sabato 8 marzo alle 18 sempre al Duomo la Messa solenne e il saluto a monsignor Regattieri: un sabato pomeriggio in cui tutte le messe vespertine saranno sospese.

L’insediamento di Caiazzo

L’ingresso dell’arcivescovo Caiazzo sarà sabato 15 marzo alle 20:30 alla basilica di Santa Maria del Monte dove l’arcivescovo incontrerà i giovani per un momento di ascolto, condivisione e preghiera.

Domenica 16 marzo l’ingresso ufficiale. Nella mattina l’arcivescovo farà visita a Cesena alla casa-famiglia “Sandra Sabattini” della comunità papa Giovanni XXIII. Poi si recherà al monastero delle monache clarisse cappuccine; quindi andrà presso la struttura dell’opera “Don Dino” a Ponte Abbadesse, e poi all’opera “Don Baronio” dove è presente anche una comunità di preti anziani.

Alle 16 in piazza del Popolo l’arcivescovo incontrerà la città intera. Dopo il saluto delle autorità, a piedi ci si recherà fino in Cattedrale. Alle 17 avrà inizio la solenne concelebrazione eucaristica per l’inizio del ministero episcopale a Cesena-Sarsina dell’arcivescovo monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo. In questa domenica 16 marzo tutte le Messe del pomeriggio saranno sospese.

Pochi giorni dopo, il 22 marzo, l’arcivescovo Caiazzo guiderà il pellegrinaggio diocesano a Roma per il Giubileo: un viaggio diocesano che era già in calendario da tempo.