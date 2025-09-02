Profumo di vigna: domenica di “Ecotrail” sulle colline sopra Rio Marano

Camminare e correre immersi nell’estate che si avvia al termine e nell’autunno che si avvicina. “Profumo di vigna” è un nuovo “Ecotrail” a cura di Tonino Guadagnino che prenderà vita domenica 7 settembre. Non principalmente per competere sulla distanza di 14 chilometri che caratterizzerà il percorso ad anello, ma principalmente per vivere in salute e convivialità la natura ed i panorami delle colline cesenati, che di questo periodo sono fascinosissimi.

Il luogo d’incontro per tutti è fissato alle 8 a Rio Marano in via vicinale Papa 100, a fronte dell’ingresso del parco. Di qui su un percorso prettamente collinare dalle 9 si snoderà il tracciato che è già in fase di preparazione in queste ore. Il tutto per poi rientrare, di corsa o camminando a seconda della volontà dei partecipanti, nella zona di partenza dove ad attendere (fino alle 13) gli atleti ci sarà un ristoro con prodotti del territorio.