Prima dei domiciliari voleva fare Ferragosto in hotel a Rimini: 42enne cesenate torna in cella

Era “uscito” di cella ma soltanto perché, stando agli ordini del giudice, avrebbe dovuto proseguire nella sua detenzione agli arresti domiciliari. La polizia e la polizia locale di Rimini, durante i controlli ferragostani, lo hanno invece trovato in un albergo. Dove aveva preso alloggio con l’intenzione di passare un Ferragosto “di vacanza e svago” prima di continuare a scontare la pena. È tornato di nuovo in cella un 42enne, cesenate di origini, residente nel Torinese. Stava scontando una condanna al carcere dei Casetti a Rimini quando, nell’imminenza di Ferragosto, il giudice lo aveva posto, su richiesta dei suo avvocati, ai domiciliari. Domiciliari che avrebbe dovuto scontare attendendo la fine pena in una palestra della zona di Torino. Uscito di cella però il 42enne si è sistemato in hotel a Rimini. Agli investigatori ha detto che aveva intenzione di entrare ai domiciliari dopo Ferragosto perché aveva perso il treno che doveva portarlo a Torino. Una scusa che non gli ha evitato il nuovo arresto: per evasione.