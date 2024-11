«Prevenzione per allungare la salute del cuore»: al via una serie di corsi Ausl a Cesena

Stanno per iniziare a cura dell’Ausl gli incontri del primo ciclo dedicato alla promozione della salute: rivolti a persone con problemi cardiovascolari o fattori di rischio per la salute del cuore.

Martedì 19 novembre dalle 14:30 si parlerà di spesa e di come riempire il carrello in maniera gustosa e salutare durante l’incontro “Il carrello della salute” in programma allo Spazio Cesuola, via Ponte Abbadesse 451.

A seguire giovedì 28 novembre ci sarà “Un passo alla volta” in cui sarà possibile scoprire e sperimentare tutti i benefici dell’attività fisica. L’appuntamento è sempre dalle 14:30 ma all’Hub di Comunità Sant’Egidio, via Cervese 1260. Qui è consigliato un abbigliamento comodo adatto al cammino, una bottiglia d’acqua e un giubbotto per la pioggia in caso di maltempo.

Gli incontri sono promossi dal Dipartimento di Sanità Pubblica in collaborazione con l’Unità Operativa di Cardiologia di Cesena e saranno condotti da dietisti, assistenti sanitari, infermieri e tecnico delle attività motorie dell’unità operativa Igiene e Sanità Pubblica Forlì-Cesena in collaborazione con gli operatori della Cardiologia (iscrizioni e informazioni a promosalute.ce@auslromagna.it o telefonare al numero 338 1046285 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16).

«La prevenzione delle malattie cardiovascolari - ricorda il direttore dell’Unità Operativa Cardiologia del Bufalini, dottor Andrea Santarelli - passa principalmente da gesti quotidiani di cura della propria salute. Un’alimentazione corretta e uno stile di vita attivo sono fondamentali per mantenere il cuore in salute, ma anche per evitare che problemi già presenti peggiorino».

Il reparto cardiologico del Bufalini diretto da Santarelli ogni giorno si occupa di patologie acute del cuore, con 18 posti in reparto che si sommano ad altri 8 dedicati alle patologie di età pediatrica.

«I cesenati sono dal punto di vista cardiaco e circolatorio abbastanza in salute, ma rimangono parecchi i fattori per i quali il reparto è quotidianamente preso da un lavoro intenso ed a pieno regime - spiega il primario - Anche la nostra popolazione sta invecchiando e rispetto al passato riusciamo ad intervenire efficacemente, e lo facciamo con costanza , anche sulla popolazione ottuagenaria: che è molto più presente nel lavoro di reparto a Cesena rispetto a quanto potesse avvenire in passato».

Se le tecniche di cura della medicina ora hanno allargato lo spettro d’età nel quale si può guarire e curare efficacemente, i campanelli d’allarme per il cuore possono essere smorzati con la prevenzione. A qualsiasi età. «I dati che ci consegna tutta la Regione dicono che la popolazione anziana ed inattiva è circa il 41%. Mentre il moto resta la principale forma di prevenzione. Se da un lato non tutti sono fisicamente in grado di poter correre per tenersi in forma in età anziana, camminare un quantitativo di ore utili settimanale è alla portata invece di tutti ed andrebbe fatto. Almeno due volte la settimana. Per prevenire danni cardiaci serve dare un taglio al fumo: e va segnalato come purtroppo ancora oggi siano troppi i giovani e le donne che non rinunciano alla sigaretta, facendosi del male. Poi non va trascurata l’alimentazione. Da una certa età in poi tagliare carboidrati e carne rossa preferendo legumi, verdure e frutta serve a mantenere il cuore in salute ed allontanare rischi tumorali. Poi anche per chi sta normalmente bene, dai 60 anni è sempre consigliabile sottoporsi sempre alla vaccinazione anti influenzale. E dai 65 in poi anche a quella anti pneumococcica».