Preso sull’auto rubata: denunciato un 59enne dalla polizia di Cesena

Ruba un’auto da un’officina e agli agenti riferisce di averla acquistata: denunciato dalla Polizia di Stato un cittadino marocchino.

E’ la mattina del 24 aprile quando il proprietario di un’autofficina di Cesena, all’ora di apertura, si rende conto di aver subito nella notte il furto della vettura di un cliente che era posteggiata all’interno del parcheggio della rimessa.

Nel denunciare l’accaduto alla Polizia del Commissariato di Ps di Cesena, il proprietario dell’officina mostrava le immagini delle telecamere di video sorveglianza che riprendevano gli istanti del furto. Dalla loro visione era possibile scorgere una sagoma che entrava nel parcheggio, si avvicinava al veicolo e se ne impossessava utilizzando le chiavi che erano state lasciate all’interno. Gli operatori in quella circostanza non erano in grado di identificare chiaramente il responsabile.

Il giorno seguente una pattuglia di Volante durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, mentre attraversava il centro cittadino, scorgeva un soggetto la cui fisionomia e abbigliamento ricordavano la sagoma dell’individuo che il giorno precedente era stato ripreso dall’impianto di videosorveglianza mentre si impossessava della automobile all’interno dell’autofficina.

Gli operatori, insospettiti, decidevano di sottoporre a controllo il soggetto che, seppur senza documenti, veniva ben presto identificato dai poliziotti in quanto personaggio noto.

Nel corso del controllo il sospettato, un cittadino di origine marocchine di 59 anni, mostrava tra i suoi effetti personali anche le chiavi di una macchina che causalmente era dello stesso modello e marca di quella che il girono precedente era stata rubata dall’autofficina.

Alla domanda sulla provenienza dell’auto, il soggetto riferiva di averla acquistata proprio quella mattina in un’officina in zona, ma non era in grado di fornire alcun documento che ne attestasse la titolarità.

I poliziotti si facevano quindi condurre alla vettura che era parcheggiata poco distante e qui avevano modo di verificare, tramite la targa, che si trattava proprio del mezzo oggetto di furto.

Il cittadino marocchino, che vanta diversi precedenti specifici per furto, veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria; gli agenti di Polizia, dopo aver recuperato la vettura, la riaffidavano al proprietario dell’officina.