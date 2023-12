Presentato a Cesena il nuovo piano strategico del Centro Dentistico Romagnolo

Si è svolta venerdì 15 dicembre al Teatro Verdi di Cesena, alla presenza di numerosi rappresentanti del mondo istituzionale, associativo e imprenditoriale locale, la convention “Il futuro siamo noi” organizzata dal Centro Dentistico Romagnolo (CDR) per presentare il piano strategico 2024-2028 della struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale che cura ogni anno circa 6.000 pazienti di ogni età nelle quattro sedi di Forlì, Cesena, Cervia e Santa Sofia, dove operano ottanta persone tra medici e dipendenti.

Dopo i saluti del Sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il Presidente del Centro Dentistico Romagnolo Massimo Castellucci ha presentato il documento programmatico frutto di un percorso che nell’arco di cinque mesi ha coinvolto i principali stakeholder interni ed esterni al CDR per individuare le traiettorie di crescita del futuro. Quattro sono i punti cardine attorno a cui si svilupperanno i programmi operativi dei prossimi anni: il forte radicamento nel territorio richiamato anche nel nome della struttura, l’innovazione sui fronti delle tecnologie mediche e del rapporto medico-paziente, una policy avanzata in tema di sicurezza che parte da un sistema puntuale di tracciabilità dei percorsi di sterilizzazione e uno stile d’accoglienza familiare che da sempre caratterizza il centro.

“Fin da quando siamo partiti nel 2002 abbiamo voluto dar vita a un modello di studio odontoiatrico innovativo capace di garantire cure di alta qualità a tutta la famiglia” ha affermato Massimo Castellucci durante il suo intervento. “In più di vent’anni siamo cresciuti credendo e investendo in questa visione. In un mondo in continua evoluzione oggi siamo pronti ad abbracciare nuove sfide rimanendo fedeli alla nostra identità e con l’ambizione di essere sempre più conosciuti e riconosciuti come il dentista di famiglia della Romagna”.

A supportare una visione fiduciosa del futuro da parte del Centro Dentistico Romagnolo sono i numeri registrati nell’ultimo quadriennio, che vedono una crescita del 20% dei pazienti assistiti e del 10% delle prestazioni erogate, un incremento del fatturato di circa il 30% e oltre 1 milione di euro di investimenti.

“Abbiamo sperimentato che certi traguardi si raggiungono solo lavorando insieme e che ogni centesimo investito in formazione, innovazione e sicurezza genera sempre un benessere molto più grande, anche più grande dei numeri che lo descrivono” ha sottolineato Castellucci. Una convinzione che si ritrova all’interno del programma strategico nell’ampio spazio dedicato ai temi della sostenibilità ambientale e sociale con l’intenzione di proseguire lungo un percorso basato sull’approfondimento di alcuni dei diciassette obiettivi dell’Agenda ONU 2030 al fine di tradurli in azioni concrete.