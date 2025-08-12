Prese a picconate le inferriate per rubare al Mercato Ortofrutticolo di Cesena FOTOGALLERY

Quando hanno esaurito la batteria del flessibile hanno preso a picconate le mura interne al mercato ortofrutticolo all’ingrosso per arrivare al bottino che restava ancora da raggiungere.

Le telecamere di sicurezza interne al mercato ieri mattina hanno dato nuove certezze alle indagini dei carabinieri per cercare di identificare gli autori del colpo messo a segno tra le 22 e la mezzanotte della notte tra sabato e domenica.

I ladri (almeno quelli mossisi all’interno dell’edificio) erano in due. Entrambi a volto coperto perché consapevoli che sarebbero stati videoregistrati. Uno dei due si muoveva con un fare claudicante. Una sorta di zoppia che non si sa se sia indotta da un infortunio o costante nel suo normale intercedere.

All’esterno sono arrivati con un furgone e una vettura per la fuga (un’Audi già segnalata in passato per altre questioni legate a furti). Hanno scavalcato e abbattuto in più punti la rete di recinzione e poi hanno iniziato a muoversi all’interno, prendendo di mira i capannoni e gli uffici meno in vista rispetto alla strada.

Finché la batteria del flessibile ha retto la carica hanno usato quella per spezzare le inferriate delle finestre di capannoni e uffici. Poi avevano con sé una mazza con un puntale a doppia faccia (piccone e ascia). Con quella hanno letteralmente preso a picconate le mura per togliere le inferriate una volta che la batteria del flessibile li aveva abbandonati. Un’operazione durata un paio d’ore dopo la quale sono fuggiti lasciandosi dietro oltre 20mila euro di danni materiali per le riparazioni da eseguire e meno di 5mila euro di contanti rubati dai vari fondo cassa.

Un colpo studiato nei dettagli, a quanto pare assestato da professionisti del mestiere; il tutto quindi renderà più complesse le attività d’indagine in corso da parte dell’Arma cesenate.