Prende a calci e pugni senza motivo un giovane e calpesta i suoi occhiali caduti a terra: 24enne denunciato a Cesena

Aggredisce un ragazzo con calci e pugni al volto in viale Carducci: denunciato dalla Polizia di Stato un giovane di 24 anni di origini albanesi a Cesena. La vittima, un giovane del 2001, la mattina del 30 settembre si trovava a percorrere una via del centro quando improvvisamente veniva fermato dal suo aggressore che, senza un particolare motivo, iniziava prima ad inveire nei suoi confronti e poi a colpirlo al volto con calci e pugni, fino a farlo cadere per terra. Durante la colluttazione la vittima perdeva gli occhiali che aveva con sé, che venivano volontariamente calpestati dal suo aggressore. Subito dopo l’aggressore si allontanava, facendo perdere le proprie tracce.

La giovane vittima dolorante chiedeva quindi aiuto presso un bar della zona, dove finalmente venivano allertate le forze dell’ordine e il personale del 118. Una volta accompagnato presso l’ospedale Bufalini per le cure del caso, il ragazzo riceveva una prognosi di 5 giorni a causa dell’aggressione subita. I poliziotti del Commissariato di Cesena, a seguito della denuncia sporta dal giovane, si mettevano subito al lavoro per cercare di dare un volto al responsabile dell’aggressione, riuscendo nel giro di qualche giorno ad identificarlo e a denunciarlo per i fatti accaduti.

Fondamentale è stata la descrizione offerta dalla persona offesa e le immagini delle telecamere del sistema di video sorveglianza comunale che la squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Cesena ha passato al setaccio.