Premio “Cesena Città per la Pace” a Youth of Sumud, organizzazione palestinese di resistenza non violenta

“Con lo scopo di sostenere l’impegno di questo movimento prosegue la nota - e di premiare una resistenza non violenta a favore del dialogo, l’Amministrazione comunale di Cesena e il Centro Pace venerdì 28 febbraio, alle ore 17, nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto consegneranno il riconoscimento cittadino ad Hammoudi Hureini rappresentante di ‘Youth of Sumud’. Alla cerimonia, che sarà ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, prenderanno parte inoltre ‘Mediterranea’ e ‘Operazione Colomba’.

Il Premio Cesena Città per la Pace 2024 sarà conferito all’organizzazione palestinese ‘Youth of Sumud’, formazione politica di base che resiste al colonialismo israeliano nel nome di una Palestina libera e liberata. Lo annuncia l’amministrazione comunale di Cesena in una nota.

‘Youth of Sumud’ si è formata nel 2017 nelle Colline a sud di Hebron in risposta alle continue aggressioni e violenze dei coloni e dei militari contro contadini, famiglie e studenti della zona. Ha scelto la resistenza non violenta come forma di lotta all’occupazione. I membri di Youth of Sumud sono stati impegnati nella rinascita del villaggio di Sarura, situato nell’estremità meridionale della Cisgiordania, vicino al villaggio di At-Tuwani. Negli anni ‘90, gli abitanti palestinesi del villaggio erano fuggiti in seguito ai crescenti attacchi dei coloni dal vicino avamposto illegale israeliano di Havat Ma’0n, e le antiche case rupestri erano state successivamente danneggiate o demolite.

A partire dal 2017, ‘Youth of Sumud’ ha ricostruito le grotte e da allora ha stabilito una presenza permanente a Sarura. II 17 giugno 2021 i coloni israeliani hanno attaccato Saura distruggendo completamente la casa grotta centrale nel corso di un’invasione notturna del villaggio. ‘Youth of Sumud’ sta lavorando per ricostruire questo spazio, nella speranza che i suoi abitanti palestinesi originari, o le loro famiglie, possano infine sentirsi sicuri nel tornare. Oltre al lavoro a Sarura, Youth of Sumud si è assunta la responsabilità della sicurezza dei piccoli studenti del vicino villaggio di Tuba mentre camminano da e verso la loro scuola ad At-Tuwani. Il percorso dei bambini è stato interrotto e reso sempre più pericoloso nel corso dei decenni a causa della costruzione dell’avamposto israeliano Havat Ma’on.

‘Youth of Sumud’ è impegnata nel supportare non solo questi bambini, ma tutti i bambini palestinesi, affinché venga loro garantito il diritto all’istruzione. Continuo è inoltre il sostegno ai pastori e agli agricoltori della zona anche durante la raccolta delle olive.