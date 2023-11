Premio Alma 2023 all’artista cesenate Claudia Castellucci

L’Associazione Libera Marchigiana Animatori ha assegnato a Claudia Castellucci il Premio ALMA 2023. L’artista cesenate, cofondatrice con Romeo Castellucci, Chiara e Paolo Guidi della Socìetas Raffaello Sanzio (oggi Socìetas), riceverà il Bronzetto del Catria – statuetta che riproduce un reperto votivo archeologico di origine celtica ritrovato sul Monte Catria – nella giornata di sabato 18 novembre.

Appresa la notizia, il Sindaco Enzo Lattuca e l’Assessore alla Cultura Carlo Verona si congratulano a nome dell’Amministrazione comunale e della città di Cesena con Claudia Castellucci, una delle migliori interpreti della cultura cesenate a livello internazionale. “Siamo onorati – commentano Sindaco e Assessore – di poter annoverare tra le rappresentanze cesenati della cultura Claudia Castellucci, artista di altissimo profilo diventata una grande interprete dell’arte contemporanea a livello internazionale. Il Premio ALMA 2023 è solo l’ultimo degli attestati attribuiti a Claudia Castellucci nell’arco di una carriera in cui è stata riconosciuta più volte la sua professionalità, in Italia e all’estero. Siamo certi che la nostra concittadina continuerà, con la sua arte, a portare in giro per il mondo l’arte e un pizzico di Cesena, città in cui – per sua stessa intuizione – sono nate le ‘sue’ scuole presso il Teatro Comandini”. Nel 2020 la Biennale Danza di Venezia ha attribuito alla drammaturga e coreografa cesenate il Leone d’Argento.